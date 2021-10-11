İstanbul'da araç içinde tavuk satışına tepkiler büyüyor

İstanbul Şişli'de bir kamyonetin içinde kesilerek satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler Şişli Kuştepe'de kaydedildi. Sakarya plakalı bir aracın içerisinde tavuk satışı yapan bir kişi kameralara yansıdı. Görüntülerde araç içerisinde kesilen tavuklar, torbalara konularak satılıyor.

SATICIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüyü çeken kişi, "Böyle tavuk mu satılır?" diyerek satıcıya tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı