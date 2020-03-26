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  3. 26 Mart 2020 23:09

İstanbul'da asansörde tepki çeken görüntüler...

İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin, koronavirüs korkusuyla elleri yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.

İstanbul'da asansörde tepki çeken görüntüler...
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Esenyurt'ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, koronavirüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla asansörün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor.

Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

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