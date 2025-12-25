İstanbul'da asgari ücret protestosu: Yüzlerce vatandaş zammı protesto etti

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla İstanbul'da bir araya gelen yüzlerce vatandaş, yeni asgari ücret ve günden güne zorlaşan yaşam koşullarını protesto etti.

Türkiye'de özel sektörde "standart maaş" haline dönüşen ancak aslında vasıfsız çalışanlar için taban maaş olması gereken asgari ücret zam oranı yüzde 27 olarak açıklanmış ve 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanacağı duyurulmuştu.

Asgari ücret zammının TÜİK enflasyonunun altında kaldığı görülünce tartışmalar büyümüşken İstanbul'da Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce vatandaş, yeni asgari ücret ve günden güne zorlaşan yaşam koşullarını protesto etti.

28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücrete karşı "Yaşamın asgarisi olmaz" diyenler, Şişli'de Cevahir AVM önünde düzenlenen eylemde buluştu.

"Asgari ücretiniz batsın" pankartı açılan, tencere, tava, düdüklerle seslerin yükseldiği eylemde açıklanan asgari ücrete protestonun sembolü yurttaşların yanlarında getirdikleri ekmeklerdi.

"Patronlara boyun eğmeyeceğiz", "Sermaye defol bu memleket bizim", "Boyun eğme emeğine sahip çık", "Yağma yok sosyalizm var", "Bu ülke, bu halk satılık değil", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak", "Bu halk size diz çökmez, boyun eğmez", "AKP'den hesabı emekçiler soracak" sloganları atıldı.

Eylem sırasınca sık sık her yıl milyonlarca lira kâr açıklayan sermaye gruplarına, bankalara ve şirketlere tepki gösterildi.