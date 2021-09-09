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İstanbul'da aşı karşıtı mitinge izin çıktı

İstanbul'da aşı karşıtı mitinge izin çıktı

İstanbul Valiliği, cumartesi günü aşı karşıtlarının Maltepe'de yapacağı mitinge izin verdi.

Maltepe Kaymakamlığı'nın izin vermediği aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden onay geldi.

Anadolu Birliği Partisi, 'Anayasayı Koruma İnsiyatifi Bir araya Geliyor" çağırısıyla Maltepe Kaymakamlığı'na başvuruda bulundu. Ancak kaymakamlık çarşamba günü yayınladığı kararla izin vermemişti.

Valilik'ten bugün gelen açıklamayla ise salgın tedbirlerine uyulması kaydıyla gösteriye izin verildi. 

 

Etiketler istanbul aşı karşıtlığı miting maltepe kaymakamlığı
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