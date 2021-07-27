İstanbul'da balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

İstanbul Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi’nde balkonunda çatlaklar bulunan bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, bugün Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi’nde bulunan 5 katlı binada yaşandı.

BOŞALTILMA KARARI VERDİLDİ

Zaman içinde bina balkonunda ve çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştu ve balkon demir destek ile güçlendirildi. Güçlendirilme çalışması yapılan balkonun bulunduğu bina şikayet üzerine gelen Güngören Belediye ekipleri tarafından incelenerek boşaltılma kararı verildi.



ÇEVREDE TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI

Binanın sağlamlığına ilişkin yapılacak testlerinin ardından apartmanın durumuyla ilgili kesin karar verilecek. Binanın boşaltılması çevrede tedirginliğe yol açarken, bina sakinleri otellere yerleştirildi.