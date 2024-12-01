  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı

İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı: Tablo vahim

İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı: Tablo vahim
Güncelleme:

İSKİ verilerine göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 28,13 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yıl içerisinde en yüksek doluluk oranı nisan ayında yüzde 82,62 olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Alibey'de yüzde 9,37, Büyükçekmece'de 28,42, Darlık'ta yüzde 29,52, Elmalı'da yüzde 58,07, Istrancalar'da yüzde 29,42, Kazandere'de yüzde 8,51, Pabuçdere'de yüzde 5,59, Sazlıdere'de yüzde 36,82, Terkos'ta yüzde 33,93 ve Ömerli'de yüzde 28,55 olarak ölçüldü.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar yaklaşık 445 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 1 milyar metreküpü aştı.

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Aralık tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 45,26, 2015'te yüzde 63,98, 2016'da yüzde 37,01, 2017'de yüzde 54,53, 2018'de yüzde 56,56, 2019'da yüzde 35,6, 2020'de yüzde 24,5, 2021'de yüzde 41,43, 2022'de yüzde 34,64, 2023'te yüzde 33,02 iken, bugün yüzde 28,13 olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler istanbul baraj doluluk oranı iski
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un enflasyonu açıklandı İstanbul'un enflasyonu açıklandı İstanbul ve Ankara'nın yanı başındaki cennet kar altında İstanbul ve Ankara'nın yanı başındaki cennet kar altında Sıfır aldığı araç başına bela oldu: 8 yıl süren davada karar çıktı Sıfır aldığı araç başına bela oldu: 8 yıl süren davada karar çıktı Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtına geri dönüyor Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtına geri dönüyor 1.5 milyon yıllık ayak izlerinin sırrı çözüldü 1.5 milyon yıllık ayak izlerinin sırrı çözüldü Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama Bitlis semalarında heyecan yaratan görüntü Bitlis semalarında heyecan yaratan görüntü Vedat Milor'un ''Bir daha gelmem'' dediği lokanta doldu taştı Vedat Milor'un ''Bir daha gelmem'' dediği lokanta doldu taştı Bir şehrimiz adeta buz tuttu: Termometreler eksi 15 dereceyi gördü Bir şehrimiz adeta buz tuttu: Termometreler eksi 15 dereceyi gördü Cübbeli Ahmet İstanbul'u ''günahlar şehri'' ilan etti Cübbeli Ahmet İstanbul'u ''günahlar şehri'' ilan etti
Türkiye'de 2 bin yıllık keşif Türkiye'de 2 bin yıllık keşif Komşusundan böyle intikam aldı Komşusundan böyle intikam aldı Sahte dolar söylentisi ''güvenli limana'' yönlendirdi Sahte dolar söylentisi ''güvenli limana'' yönlendirdi Üreticiden 8 liraya alıp, markette 29 liraya satıyorlar Üreticiden 8 liraya alıp, markette 29 liraya satıyorlar Suriye'de neler oluyor? Güvenlik kaynakları kirli oyunu açıkladı Suriye'de neler oluyor? Güvenlik kaynakları kirli oyunu açıkladı 2 asırlık otomotiv devi iflas etti 2 asırlık otomotiv devi iflas etti Burası Türkiye'nin en özel adası... Hikayesi duyanları şaşırtıyor Burası Türkiye'nin en özel adası... Hikayesi duyanları şaşırtıyor Suriye'de muhalifler ilerliyor: Yeni hedef belli oldu Suriye'de muhalifler ilerliyor: Yeni hedef belli oldu Elinde altın olanlar dikkat: Hareketli günler kapıda Elinde altın olanlar dikkat: Hareketli günler kapıda Bartın'da katliam gibi kaza Bartın'da katliam gibi kaza