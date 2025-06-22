İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı
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İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda bazı metro istasyonları kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'' ifadelerini yer verildi.
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