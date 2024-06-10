  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da bazı plajlar kırmızı alarm veriyor

İstanbul'da bazı plajlar kırmızı alarm veriyor

İstanbul'da bazı plajlar kırmızı alarm veriyor
Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği incelemeler, İstanbul'daki bazı plajların temizlik durumunun kritik seviyede olduğunu ortaya koydu.

Havaların ısınmasıyla birlikte birçok kişi serinlemek için denize akın ediyor. Fakat denize girerken dikkatli olmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki plajların temizlik durumlarını inceledi ve bazı plajlarda kırmızı alarm olduğunu açıkladı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi her yıl denize girilen noktalarda su analizleri yapıyor. Bu analizlere göre İstanbul'da mavi renkte ve denize girilmesi uygun olan plaj sayısı oldukça az.

Kırmızı alarm veren plajlar arasında Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları yer alıyor. Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise yetersiz seviyede temiz olarak değerlendirilmiş.

Karadeniz'de de durum farklı değil. Kısırkaya ve Çiftalan plajları bu bölgede de kirli olarak nitelendirilmiş.

Mavi renkte ve denize girilmesi uygun olan plajlar ise Şile ve Adalar'da bulunuyor.

Etiketler kırmızı alarm plajlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zorunlu e-Fatura uygulamasında son tarih 1 Temmuz Zorunlu e-Fatura uygulamasında son tarih 1 Temmuz Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi Kredi kartı borcu olanlar yandı: Yeni adım atıldı Kredi kartı borcu olanlar yandı: Yeni adım atıldı Burcu Esmersoy'dan 50 yaşında değilim gövde gösterisi Burcu Esmersoy'dan 50 yaşında değilim gövde gösterisi Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Sıfır otomobilde 7 Temmuz hareketliliği: İşte indirime giren otomobiller Sıfır otomobilde 7 Temmuz hareketliliği: İşte indirime giren otomobiller Acun Ilıcalı'dan itiraf: ''Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti'' Acun Ilıcalı'dan itiraf: ''Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti''