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  3. 14 Aralık 2017 17:35

İstanbul'da bazı sokak isimleri değiştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bazı sokak isimlerini değiştirdi.

İstanbul'da bazı sokak isimleri değiştirildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nce, kentteki  bazı sokak isimlerinde değişiklik yapıldı.

İstanbul  Büyükşehir Belediye Meclisi, kent genelindeki "Gülen" ve "Paralel" gibi  kelimelerden oluşan, gülünç ve ahlaka aykırı bulunan 192 yol ve sokak isminin  değiştirilmesine karar verdi

Meclis toplantısının aralık ayı 4. birleşimi, Büyükşehir  Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

Toplantıda, kent genelindeki "Gülen" ve "Paralel" gibi kelimelerden  oluşan veya anlamsız, gülünç olan, ahlaka aykırı bulunan 192 yol ve sokak isminin  değiştirilmesine karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde  belirlenen sokakların isimlerinin değiştirilmesine AK Parti, CHP ve MHP'li meclis  üyeleri olumlu yönde oy kullandı.

"Gülen Caddesi", "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" oldu

Oy birliğiyle geçen kararla Eyüp ilçesinin Akşemsettin ve Çırcır  Mahalleri arasındaki "Gülen Caddesi"nin ismi, "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi"  olarak değiştirildi.

Ayrıca 25 ayrı "Gülen" isimli sokağa "Şehit Polis Erdem Özçelik",  "Şehit İhsan Yıldız", "JandarmaEr Ferit Demir", "Diriliş", "Gökırmak" gibi  anlamlı isimler verildi.

Firari Şükür'ün ismi de sokaktan silindi

Tuzla Postane Mahallesi'nde yer alan, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün  adını taşıyan sokağın ismi de "Şehit Halil Kantarcı Sokağı" olarak değiştirildi.

Kentin çeşitli yerlerindeki "Paralel" isimli 4 sokağın adı başka  isimlerle değiştirilirken, FETÖ çağrışımı yaptığı belirtilen "Zaman",  "Samanyolu", "Sızıntı", "Aksiyon", "Cihan", "Himmet", "Hizmet", "Dumanlı" gibi  sokak isimlerinin de gelen şikayetler üzerine değiştirildiği öğrenildi.

Bu arada "Yuvarlak", "Torbacılar", "Fak", "Zenne", "Topel",  "Bayırgülü" gibi ahlaka aykırı görülen isimler ile "Kandil", "Güvenkandili" gibi  terör örgütünün yuvalandığı mekanları çağrıştıran sokak isimlerinde de  değişikliğe gidildi.

"Harem", "Aşkım", "Kısrak", "Belleten", "Kadeh", "Huylu", "Pıtrak",  "Kekevi", "Diker", "Çerçi", "Garzan", "Eğrelti", "Kısanta", "Aranır", "Albız",  "Çalkantı", "Akışlı", "Gazino", "Mabeyn", "Selam", "Selamsız", "Beliğ", "Çuha",  "Şecaat", "Çakalı", "Koş", "Delikoç" isimleri ile rakam ve harften oluşan sokak  isimleri de değişiklik kapsamında yer aldı.

AA

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