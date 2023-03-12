  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Güncelleme:

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

Etiketler istanbul vapur seferleri lodos
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
LGS tarihi belli oldu
Seçime girebilecek partiler belli oldu
Yer: İstanbul... Pasajın kolonlarındaki hasar tedirgin etti
89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'ndeki havuzun görüntüsü ortaya çıktı
Adana ve Kayseri'de deprem
Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği partiler belli oldu
BBC'den İstanbul depremi analizi: 90 bin kişi ölebilir
Seçim kuralları ve yasakları Resmi Gazete'de!
BTP lideri Hüseyin Baş: Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı 32 bin liraya aldık
Beklenen yağışlar sonunda geliyor! 57 il sarı ve turuncu kodlu uyarı