İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı yolların saat 17.30-19.00 arası trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yıldız Caddesi’nin kesişimi, Palangalar Caddesi ve Muallim Naci Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşunu kullanabilecek.