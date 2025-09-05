  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Güncelleme:

İstanbul'da pazar günü gerçekleştirilecek olan "Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı" kapsamında bazı yolların trafiği kapatılacağı belirtilerek, alternatif güzergahlar açıklandı.

Yapılan açıklamada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 7. Eylül Pazar günü düzenlenecek olan "Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı" kapsamında bazı yolların saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergâhların belirlendiği kaydedildiği.

Saat 07.00'itibaren kapanacak yollar şöyle:

"Fatih ilçesi Avrasya Tüneli (Avrupa Yakasından Asya Yakası İstikameti)
Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Güney Transit Yol Ve Güney Yan
Yol (Taşhanlar Köprüsü İle Sirkeci Arası Sirkeci İstikameti)
Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih İiçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hal Yolu İstikameti
Eyüpsultan ilçesi Savaklar Caddesi (İki Yönlü)
Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Topkapı Tünel Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Yedikule Varyant
Yukarıda belirtilen istikamete çıkan bütün yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak, 6. Eylül Cumartesi saat 21.00’den itibaren kapanacak yollar üzerinde bulunan park halindeki araçlar kaldırılacağı belirtildi.

Alternatif güzergahlar ise şöyle:

Fatih ilçesi Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)
Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi
Fatih ilçesi Macarkardeşler Caddesi
Fatih ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Aksaray İstikameti
Fatih ilçesi Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü)
Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti
Fatih ilçesi Ankara Caddesi
Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Edirnekapı İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi
Bakırköy ilçesi Ekrem Kurt Bulvarı".

İHA

text-ad
Etiketler Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı Tour of İstanbul bisiklet yarışı trafiğe kapanacak yollar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı İyilik olsun diye attığı imza yüzünden borçlu çıktı! İyilik olsun diye attığı imza yüzünden borçlu çıktı! TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizisini beklerken, krizi geldi TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizisini beklerken, krizi geldi ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! 6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı 6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu
Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! 16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti! 16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti! Tatil cennetinde şüpheli ölüm: Genç kadın otel odasında ölü bulundu Tatil cennetinde şüpheli ölüm: Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi 2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu 2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor Ebru Polat ''dondurma'' paylaşımına gelen çirkin yorumlara fena patladı Ebru Polat ''dondurma'' paylaşımına gelen çirkin yorumlara fena patladı Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı