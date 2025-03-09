İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da ''Suriye Başkonsolosluğu çevre tedbiri'' kapsamında 9 Mart 2025 Pazar günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çeşitli marjinal gruplar ve STK’ların İstanbul’daki Suriye Konsolosluğu önünde eylem çağrısı yapması üzerine alınan tedbirler kapsamında saat 08.00 ile program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu saat aralığında kapanacak yollar; Maçka Caddesi - Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Cadde kesişimine kadar, Teşvikiye caddesi - Maçka Caddesi kesişiminden Vali konağı Caddesi kesişimine kadar, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye sokak olarak belirlendi.



Kapanacak yolların alternatif güzergahları ise şöyle açıklandı; Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak, Mim Kemal Öke Caddesi.