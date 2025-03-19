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İstanbul’da bazı yollar valilik kararıyla kapatıldı

İstanbul’da bazı yollar valilik kararıyla kapatıldı
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İstanbul'da bazı yollar İstanbul Valiliği'nin kararıyla birlikte trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği kapatılan yolların listesini de açıkladlı.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltılar devam ederken, İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği İstanbul’da bazı yolların da valilik kararıyla kapatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "

aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır" denildi.

19.03.2025 Günü saat 06.00 itibarıyla kapanacak yollar

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı arası),
2- Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)
3- Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
4- Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
5- Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
6- Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
7- Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
8- Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak

Alternatif yollar

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi
2- Atatürk Bulvarı
3- Fevzi Paşa Caddesi
4- D-100

İstanbul Valiliği'nden 4 gün süreyle eylem yasağı kararı

Dün üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, İstanbul genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır. Bu kararlar kapsamında; 19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması kararı alınmıştır.

Etiketler istanbul yollar trafiğe kapatıldı trafiğe kapatılan yollar istanbul valiliği
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