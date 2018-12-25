İstanbul'da bedelsiz arazi devrine Danıştay ''dur'' dedi

İstanbul’un Anadolu yakasının en kıymetli arazilerinden olan Kartal Orhantepe Mahallesi’nde bulunan TEKEL’e ait 297 bin metrekarelik arazinin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ‘bedelsiz’ tahsisi iptal edildi, Danıştay tahsise ilişkin iptal kararı verdi. İtiraz yolu olmaksızın iptal kararı veren Danıştay, vakfın üniversitesine bedelsiz devir yapılmasının hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, “Mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ispatlandı” dedi.

Köymen, şunları dile getirdi:

“Vakıf üniversitesine bedelsiz devir yapılması, hukuka uygun bulunmadı. Şehir Üniversitesi, ‘Eğitim Tesisi Alanı’ olarak planlanan alanın dışındaki, planı olmayan 7 adet parseli de kullanıyor. Yani toplamda 400 bin metrekarelik alanı kullanıyor. 2009 yılından beri bu alanın kamuya açık alan olarak düzenlenip, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için mücadele ediyoruz. Kamu arazilerinin satışı durdurulsun. Kamu arazileri kamu yararına kullanılsın.”

300 MİLYON DOLARLIK ARAZİ

Kartal’da Sahil Yolu üzerinde bulunan arazi, Anadolu Yakası’nın en değerli noktalarından biri. Deniz kenarında yer alan 300 dönümlük araziye biçilen değer, 2009’da 300 milyon dolardı. Söz konusu araziye, TEKEL’in vergi borçlarına karşılık olarak Maliye Bakanlığı’nca el konulmuştu.

Daha sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu, arazinin Maliye Bakanlığı’na devrini gerçekleştirmişti. Bakanlık da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’nın üniversitesi olan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne araziyi 49 yıllığına devretmişti. Kartal’da yurttaşlar, bu kıymetli ve geniş alanın halka açık park alanı olması için mücadele sarf ediyordu.