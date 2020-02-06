İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından öğle saatlerinde Sultangazi'de ara ara kar yağdı. Sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kent genelinde olumsuzluklar yaşanmaması için kar önlemleri alındı.

3 GÜN SÜRECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul bugünden itibaren 3 gün süreyle Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girecek. Şubat ayı başlarından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışların akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde olması bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















