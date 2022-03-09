İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: İşte trafikte son durum

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başlarken yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yoğun kar uyarısı geldi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

HAFTA BAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul’daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN CANLI YAYINDA UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen Orhan Şen canlı yayında uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Şen Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

Soğukta duramıyoruz, ayakta durmanın çok zor olduğu bir şeydeyiz. hava sıcaklığı düşmeye devam edecek. Gece eksi 2'ye düşecek. 24 Ocak'takinden daha soğuk bir sisteme giriyoruz. Ortalarda bir yerlerde görünüyor Kar Yağışı.

"3 GÜN ARABA KULLANMAYIN"

Esas kar yağışı perşembe sabahı 06:00-07 :00 civarında kuzey ilçeler ve Avrupa yakasından girecek. Sarıyer'den Arnavutköy'e. hızlı bir girişle İstanbul'un tümünü, sonra Marmara'yı kaplayacak. Trakya'da olmayacak. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde İstanbul - Ankara yolunda kar ulaşımı etkileyebilir. Kar yağışı pazartesiye kadar devam edecek. Aralıklı olacak. Cuma biraz fazla gözüküyor İstanbul'da. Düzce, Kocaeli, bolu civarında fazla kar yağışı gözüküyor. 3 gün de arabayı kullanmayalım. Kış lastiğiniz yoksa dışarıya kesinlikle çıkmayın.

KAR KALINLIĞI

Kar yağışı ilk günde yerde kar kalınlığı pek olmayacak ama yarın için söylüyorum, cuma - cumartesi İstanbul içinde dahi 15 cm'lik kalınlık olacak. Yükseklerde 30 cm kalınlığında olacak. Sıcaklık düşük olduğu için Yerde erimeyecek, üzerine kar yağacak. Daha çok tipi şeklinde kar yağışı olacak. Rüzgarla birlikte sağlık açısından da önemli. Bu soğuk havalarda dışarıya çıkmamak lazım.

BİR UYARI DA AFAD YAPTI: ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

AFAD'dan yapılan açıklamada da "İstanbul’da kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. İstanbul'da tüm özel ve resmi eğitim - öğretim kurumları, 14 Mart tarihine kadar tatil edildi. Bunun yanı sıra güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."



TRAFİK KİLİT

İstanbul'da beklenen kar yağışı birçok ilçede başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte kentte Trafik yoğunluğu da yaşanıyor. TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikameti de trafiğin adım adım ilerlediği noktalardan biri oldu. İBB Trafik Yoğunluk haritasına göre saat 18:20'de yoğunluk yüzde 72'yi bulurken saat 20.00 itibarıyla %44'lerde seyrediyor.