İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı ! Peki ne kadar sürecek ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Saat 15.45 sıralarında başlayan kar yağışı, vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış, saat 15.45 sıralarında Sultangazi ve Büyükçekmece'de etkili oldu. Vatandaşlar sulu kar ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı ve yol kenarlarındaki belirli noktalara tuz yığınları konuldu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI: İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

Nurhayat Hakmal isimli bir vatandaş karın yağmasını istediğini söylerken, bir başka vatandaş da “Karı uzun zamandır bekliyorduk. İyi ki yağdı"dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da kar yağışı için bugünü işaret etmişti. MGM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın öğle saatleri itibariyle karla karışık olması bekleniyordu. Yağış akşam saatlerinde kar şeklinde görülecek. Cuma ve cumartesi günü de kar şeklinde devam edecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura dönüşmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın, İstanbul’da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Rüzgârın Cuma gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilmektedir.

Cuma akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyıları 1 ila 3 cm, Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması beklenmektedir."

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