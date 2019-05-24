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  3. 24 Mayıs 2019 07:15

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbullular sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'da beklenen yağış başladı
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İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağmura karşı ilginç önlemler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı İstanbul'da, beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı. İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu. Bazı sürücüler ve vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise ilginç önlemler aldı. Sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.











DHA

istanbul , meteoroloji
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