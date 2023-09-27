İstanbul'da binlerce botoks ilacı ele geçirildi
İstanbul'da 5 adrese düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda, 3 bin 481 kutu yasadışı botoks ilacı, dermal dolgu ilaçları ve çok sayıda medikal malzeme ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Güney Kore'den Türkiye'ye getirilen kaçak ilaçların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Bağcılar, Şişli ve Sarıyer'deki 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan toplam 3 bin 481 kutu yasadışı botoks ilacı, dermal dolgu ilaçları ve bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen sahte ilaç ve diğer malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.
DHA
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