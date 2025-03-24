İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisi Saraçhane'ye yürüdü

İstanbul Beşiktaş'ta toplanan binlerce üniversiteli, önce Kabataş'a ardından da Saraçhane'ye yürüdü. Saraçhane yolunda üniversiteliler polis tarafından durdurulurken Emniyet güçleri ve öğrenciler arasındaki görüşmeler sonrasında barikatlar kaldırıldı ve öğrenciler Saraçhane'ye ulaştı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki protesto gösterilerinde bugün binlerce öğrenci üniversite sıralarını boş bırakarak "Büyük Gençlik Buluşması"nda buluştu.

Buluşma, Beşiktaş'taki İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi. Beşiktaş'tan önce Kabataş'a yürüyen öğrenciler buradan da Saraçhane'ye çıktı.

Kabataş'ta polis engeliyle karşılaşan öğrencilerin talepleri sonrasında Saraçhane'ye yürümelerine izin verildi ve Saraçhane'ye sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki Bozdoğan Kemeri'ndeki polis polis barikatları kaldırıldı.

Eylemci gençler ile polis arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak cisim atılmaması ve buna karşılık gaz sıkılmaması üzerine anlaşma sağlandı ve üniversiteliler Saraçhane'ye ulaşmay başardı.