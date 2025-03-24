  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisi Saraçhane'ye yürüdü

İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisi Saraçhane'ye yürüdü

İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisi Saraçhane'ye yürüdü
Güncelleme:

İstanbul Beşiktaş'ta toplanan binlerce üniversiteli, önce Kabataş'a ardından da Saraçhane'ye yürüdü. Saraçhane yolunda üniversiteliler polis tarafından durdurulurken Emniyet güçleri ve öğrenciler arasındaki görüşmeler sonrasında barikatlar kaldırıldı ve öğrenciler Saraçhane'ye ulaştı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki protesto gösterilerinde bugün binlerce öğrenci üniversite sıralarını boş bırakarak "Büyük Gençlik Buluşması"nda buluştu.

Buluşma, Beşiktaş'taki İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi. Beşiktaş'tan önce Kabataş'a yürüyen öğrenciler buradan da Saraçhane'ye çıktı.

Kabataş'ta polis engeliyle karşılaşan öğrencilerin talepleri sonrasında Saraçhane'ye yürümelerine izin verildi ve Saraçhane'ye sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki Bozdoğan Kemeri'ndeki polis polis barikatları kaldırıldı.

Eylemci gençler ile polis arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak cisim atılmaması ve buna karşılık gaz sıkılmaması üzerine anlaşma sağlandı ve üniversiteliler Saraçhane'ye ulaşmay başardı.

 

Etiketler üniversiteliler Bozdoğan barikat bozdoğan kemeri polis barikatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cezaevindeki İmamoğlu'ndan ilk mesaj geldi Cezaevindeki İmamoğlu'ndan ilk mesaj geldi Bankada parası olana müjde: Stopaj indirimi geliyor Bankada parası olana müjde: Stopaj indirimi geliyor İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Otomotiv devinden çalışanlarına ''çılgın'' istifa kampanyası! Otomotiv devinden çalışanlarına ''çılgın'' istifa kampanyası! İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! AK Parti'de ''İmamoğlu'' istifası AK Parti'de ''İmamoğlu'' istifası Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı! Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı! Öğrenciler ünlü kahvecinin şubesini mühürledi Öğrenciler ünlü kahvecinin şubesini mühürledi
Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Silivri'de cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi Silivri'de cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi 70 yaşındaki kadın akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi! 70 yaşındaki kadın akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi! Özgür Özel'den tarihi Saraçhane resti Özgür Özel'den tarihi Saraçhane resti Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Yeni keşif: Mısır piramitlerinin altından bakın ne çıktı? Yeni keşif: Mısır piramitlerinin altından bakın ne çıktı? Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki... Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki...