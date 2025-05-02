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İstanbul'da bir korkutan deprem daha

İstanbul'da bir korkutan deprem daha
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İstanbul bugün bir kez depremle sarsıldı... Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve bu depremin ardından kaydedilen yüzlerce sarsıntının yarattığı korku sürerken, bu sefer de Marmara Denizi'nin Adalar açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıklarken AFAD ise 3,2 olarak açıkladı.

23 Nisan'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve Tekirdağ'dan Kocaeli'ne kadar oldukça geniş bir alanda hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor.

6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı depremin kaydedildiği Marmara Denizi'nde bugün bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.30'da meydana gelen depremin derinliği 6.26 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Marmara Denizi'ndeki deprem, 19.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler deprem fay fay hattı istanbul istanbul'da deprem
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