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  3. 02 Şubat 2020 09:50

İstanbul'da bir koronavirüsü paniği daha

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayeti olduğunu söyledi. Bir süre hastanede müşahade altında tutulan kişi, özel kıyafet giyen sağlık personelleri tarafından başka hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da bir koronavirüsü paniği daha
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Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı.

Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi.

Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

 

 

DHA

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