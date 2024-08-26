  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da bir metrobüs durağı daha kapanıyor

İstanbul'da bir metrobüs durağı daha kapanıyor

İstanbul'da bir metrobüs durağı daha kapanıyor
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde hizmete kapatılacak.

İBB ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" beton kaplama çalışması devam ediyor. 

Çalışma kapsamında, Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak. Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 30 Ağustos Cuma günü 06.00'da tekrar kullanıma açılacak. 

Öte yandan 24 Ağustos'ta Beylikdüzü yönünde kullanıma kapatılan Florya durağında da hizmet verilemiyor. 

Bu durağa ulaşmak isteyen yolcular, bir sonraki durakta inip Zincirlikuyu istikametinde tekrar metrobüse biniyor. Florya durağı, yarın saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak. 

Bölgede süren çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı. 

Metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması nedeniyle Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu metrobüs Beyaz Yol çalışma durak Metrobüs durağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' İstanbul'da bir garip gelin alma töreni İstanbul'da bir garip gelin alma töreni Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı
Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Güzel isim elektronik sigara yüzünden ölümden döndü Güzel isim elektronik sigara yüzünden ölümden döndü MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu AJET uçağının tuvaletinde gözaltı AJET uçağının tuvaletinde gözaltı AFAD açıkladı: 1065 vatandaşımız tahliye edildi AFAD açıkladı: 1065 vatandaşımız tahliye edildi SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi TMF Başkanı Uçar hayatını kaybetti TMF Başkanı Uçar hayatını kaybetti