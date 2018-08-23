İstanbul'da bir midibüs tramvaya çarptı

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam bir üniversite öğrencisi yaralanmasına sebep oldu.



Kaza Fındıklı Tramvay durağının yakınında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara kırmızı ışık yanarken yola giren Metin E. yönetimindeki servis midibüsü Eminönü yönüne gitmekte olan tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvayın camı kırıldı. Üniversite öğrencisi Mualla Yapıcı cam parçacıkları ile hafif şekilde yaralandı. Manisa'dan akraba ziyareti için İstanbul'a geldiği öğrenilen Yapıcı ile birlikte kaza sırasında yanında bulunan yakınları ambulansa beraber binmek istedi.

TRAFİK IŞIKLARININ YEŞİL YANDIĞINI İDDİA ETTİ

Sağlık ekiplerinin 4 kişiyi ambulansa alamayacağını söylemesi üzerine Mualla Yapıcı ve yakınları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Öte yandan Metin E., ise kendisinin geçtiği sırada trafik ışıklarının yeşil yandığını iddia etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.