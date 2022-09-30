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İstanbul'da bir otomobil alev alev yandı

İstanbul'da bir otomobil alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu, D-100 Karayolu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında...

Yangın, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışında saat 20.15 sıralarında çıktı. Zafer Ümit K. kullandığı (25) 34 DKY 173 plakalı otomobille Mecidiyeköy yönüne ilerlediği sırada, araçtan yanık kokusu geldiğini fark etti. K., yanık kokusunun kaynağını öğrenmek için sağa yanaşacağı sırada, otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangın tüpünü alarak müdahale etmek isteyen Zafer Ümit K.’un, tüm çabalarına rağmen yangın kısa sürede büyüdü. Otomobil alev topuna dönerken, çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, içi tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Haliç Köprüsü’nden Mecidiyeköy’e gidiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

 

 

 

Etiketler yangın otomobil
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