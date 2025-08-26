İstanbul'da bir özel hastane daha el değiştirdi

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini çatısı altında bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), Özel Medistanbul Hastanesi'ni satın aldığını duyurdu.

Sağlık sektöründe son dönemde art arda gerçekleşen devralmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul’un önde gelen sağlık kuruluşlarından Özel Medistanbul Hastanesi, MLP Care bünyesine katıldı.

Medical Park ve Liv Hospital markalarının sahibi olan MLP Sağlık Hizmetleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Sultangazi’de bulunan Özel Medistanbul Hastanesi’nin satın alındığını duyurdu.

Mevcut durumda 62 yatak kapasitesi bulunan hastanenin kapasitesinin 150 yatağa çıkarılacağı belirtilirken, hastanenin isminin de “Özel Medicalpark Tem Hastanesi” olarak değiştirildiği ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına,

Özel Medistanbul Hastanesi isminin Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar vermiştir.

Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medicalpark Tem Hastanesi 35.000 metrekare kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahiptir.

Hastanenin yatak kapasitesinin yeni bir ruhsat ile birleştirilerek 150 yataklı bir hastaneye çıkarılması planlanmaktadır."