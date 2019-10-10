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  3. 10 Ekim 2019 16:27

İstanbul'da bomba alarmı !

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Taksim'de bir gecekondunun çatısına bir çanta atıldı. Çantanın içinden el yapımı patlayıcı çıktı.

İstanbul'da bomba alarmı !
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İstanbul Taksim’de bir gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı.

Örnektepe Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan gecekondunun çatısındaki sırt çantasını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine durumu bildirdi. Bomba uzmanı ekip, gecekondunun bahçesine alınan çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Çantadan ayrıca maske, eldiven ve elbise çıktı. Bomba uzmanının etkisiz hale getirdiği patlayıcı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA

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taksim , el yapımı patlayıcı , gecekondu
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