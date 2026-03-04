  1. Anasayfa
  İstanbul'da boru patladı; sular apartman boyunu aştı!

İstanbul'da boru patladı; sular apartman boyunu aştı!

İstanbul'da boru patladı; sular apartman boyunu aştı!
Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'de inşaat alanındaki çalışma sırasında İSKİ'ye ait ana isale hattı patladı. Borudan fışkıran su, çevredeki apartmanların boyunu aştı.

Olay, Kadıköy ilçesi Feneryolu Mahallesi Mustafa Kaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİ’ye ait ana su borusu patladı. Basıncın etkisiyle borudan fışkıran suların yüksekliği kısa sürede 5 katlı apartmanların boyuna ulaştı. Sokak adeta göle dönerken tazyikli su, çevredeki binaların balkon ve pencerelerine kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı trafiğe kapatırken, İSKİ görevlileri ana hattaki suyu kesmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından suyun akışı durdurulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

