İstanbul'da bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk heykeline saldırı

Kar maskeli bir saldırgan İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne açılan noktası olan Sarayburnu'nda bulunan ve Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırdı.

İstanbul Sarayburnu'ndan bulunan ve Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de dikilen ilk anıtı olarak bilinen anıta saldırı düzenlendi.

Sabah saatlerinde yapımına 25 Ağustos 1925 tarihinde başlanan ve 3 Ekim 1926'da açılan anıta saldıran kimliği belirsiz ve yüzü kar maskeli bir şahıs, elindeki bir çekiçle çıktığı anıta zarar vermeye çalıştı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çevredeki yurttaşların saldırgana tepki gösterip müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Elindeki kesici aletle Atatürk anıtına zarar veren saldırgan tırmandığı heykelde bir an arkasını döndüğünde, olay yerindeki bir kişi demir bir boruyu saldırganın üstüne attı.

Saldırgan o boruyu eline alarak bu sefer de kalabalığa tehditler yağdırdı.

Gözaltına alındı

Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesinin ardından saldırgan Mustafa Kemal Atatürk anıtından indirilerek gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde heykel üzerinde 20-25 adet darbe olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile koordineli çalışan İBB Miras ekiplerinin, hasarın boyutunu belirlemek ve gerekli konservasyon çalışmalarını başlatmak üzere sahada incelemelere başladığı aktarıldı.