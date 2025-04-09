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İstanbul'da çiçekçide yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Küçükçekmece'de çiçekçide bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İtfaiye de yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri çiçekçinin bodrum katında yaptığı incelemede Ersin Keskin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardında Keskin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yan komşu Yalçın Yıldız, " Burada iş var diye kalmış. Olduğu yerde de zehirlenmiş ölmüş. Yan komşumuz. Ayakta olsaydı kurtarırdı kendini. Bence sigaradan oldu" dedi.

İHA

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Etiketler yangın çiçekçi küçükçekmece istanbul
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