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  3. 23 Aralık 2019 10:38

İstanbul'da çocuk acil servisleri doldu taştı

İstanbul'da dün etkili olan lodos nedeniyle çok sayıda çocuk kusma, halsizlik mide bulantısı şikayetiyle hastanelere akın etti. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da çocuk acil servisleri doldu taştı
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İstanbul'da dün etkisi gösteren lodos ve hava şartları nedeniyle çok sayıda çocuk hastalandı. Mide bulantısı, kusma, halsizlik şikayetleri baş gösteren çocukların vatandaşlar acil servislere götürdü.

Göztepe Eğitim ve Araştırm Hastanesi'nde ise akşam saatlerinde çocuk acil servisi doldu taştı. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, acil servis en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

Hastanede yaşanan yoğunluk ise kameralara yansıdı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın kucağında çocuklarıyla beklediği görülüyor.

İHA

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