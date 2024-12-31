İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatılıyor
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İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde saat 14.00 itibarıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “31 Aralık ve 1 Ocak 2025 gecesinde saat 14.00 itibarıyla Beyoğlu/İstiklal Caddesi’ne çıkan 16 cadde/12 sokak, Şişli’de 3 cadde/4 sokak, Beşiktaş’ta 1 cadde/ 3 sokak araç trafiğine kapatılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Beyoğlu’nda kapatılacak yollar şunlar:
“İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
Takı Zafer Caddesi
Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti
Asmalı Mescit Caddesi
Dünya Sağlık Sokak
Osmanlı Sokak .
Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri
Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti
Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu
Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren
Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti
İlk Belediye Caddesi
Ensiz Sokak
Kumbaracı Yokuşu
Postacılar Sokak
Yeniçarşı Caddesi-Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır”
Alternatif yollar ise “Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Mete Caddesi, İnönü Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi” olarak belirtildi.
Şişli’de kapatılacak yollar şunlar:
“Mim Kemal Öke Caddesi-Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası
Abdi İpekçi Caddesi
Bostan Sokak
Atiye Sokak
Altın Sokak
Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.”
Alternatif yollar ise “Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir” olarak açıklandı.
Beşiktaş’ta kapatılacak yollar şunlar:
“Kuruçeşme Mahallesi Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak Kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi İstikametine yönlendirilecek.”
Alternatif yollar ise “Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak ve Ahmet Adnan Saygun Caddesi” olarak açıklandı.
Kadıköy’de kapatılacak yollar şunlar:
“Kadıköy ilçesi Osmanağa-Caferağa Mahalleleri;
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi
Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi
Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı kesişimi
Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi
Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
Tuğlacı Emin Bey Sokak-Cemal Süreya Sokak kesişimi
Damga Sokak-Mühürdar Bağı Sokak kesişimi
Mühürdar Caddesi -Damga Sokak kesişimi
Damga Sokak -Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi -Misbah Muayyes Sokak kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi
İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)
Kadıköy Caddebostan Mahallesi:
Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.”
Alternatif yollar ise “General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak” olarak açıklandı.
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