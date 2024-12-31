  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatılıyor

İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatılıyor
Güncelleme:

İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde saat 14.00 itibarıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “31 Aralık ve 1 Ocak 2025 gecesinde saat 14.00 itibarıyla Beyoğlu/İstiklal Caddesi’ne çıkan 16 cadde/12 sokak, Şişli’de 3 cadde/4 sokak, Beşiktaş’ta 1 cadde/ 3 sokak araç trafiğine kapatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Beyoğlu’nda kapatılacak yollar şunlar:

“İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
Takı Zafer Caddesi
Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti
Asmalı Mescit Caddesi
Dünya Sağlık Sokak
Osmanlı Sokak .
Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri
Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti
Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu
Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren
Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti
İlk Belediye Caddesi
Ensiz Sokak
Kumbaracı Yokuşu
Postacılar Sokak
Yeniçarşı Caddesi-Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır”

Alternatif yollar ise “Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Mete Caddesi, İnönü Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi” olarak belirtildi.

Şişli’de kapatılacak yollar şunlar:

“Mim Kemal Öke Caddesi-Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası
Abdi İpekçi Caddesi
Bostan Sokak
Atiye Sokak
Altın Sokak
Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.”
Alternatif yollar ise “Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir” olarak açıklandı.

Beşiktaş’ta kapatılacak yollar şunlar:

“Kuruçeşme Mahallesi Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak Kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi İstikametine yönlendirilecek.”
Alternatif yollar ise “Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak ve Ahmet Adnan Saygun Caddesi” olarak açıklandı.

Kadıköy’de kapatılacak yollar şunlar:

“Kadıköy ilçesi Osmanağa-Caferağa Mahalleleri;
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi
Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi
Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı kesişimi
Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi
Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
Tuğlacı Emin Bey Sokak-Cemal Süreya Sokak kesişimi
Damga Sokak-Mühürdar Bağı Sokak kesişimi
Mühürdar Caddesi -Damga Sokak kesişimi
Damga Sokak -Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi -Misbah Muayyes Sokak kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi
İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

Kadıköy Caddebostan Mahallesi:

Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.”
Alternatif yollar ise “General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak” olarak açıklandı.

Etiketler trafiğe kapalı yollar trafiğe kapatılacak yollar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Aşkın Kanunu'' öksüz kaldı... Türkiye bir değerini daha yitirdi ''Aşkın Kanunu'' öksüz kaldı... Türkiye bir değerini daha yitirdi MetroPoll 2024 yılının son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı MetroPoll 2024 yılının son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı MasterChef Türkiye'de son finalist ve son elenen ismi 1 puan belirledi MasterChef Türkiye'de son finalist ve son elenen ismi 1 puan belirledi Resmi Gazete'de yayımlandı: Günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: Günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu Boşanma davasındaki mal paylaşımına ''tuvalet fırçası'' da girdi Boşanma davasındaki mal paylaşımına ''tuvalet fırçası'' da girdi 2025 yılının resmi tatilleri belli oldu: 14 gün izinle, 1,5 ay izin imkanı 2025 yılının resmi tatilleri belli oldu: 14 gün izinle, 1,5 ay izin imkanı AK Parti'de isyan çıktı: ''Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık'' AK Parti'de isyan çıktı: ''Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık'' Araç sahiplerine büyük müjde: Akaryakıtta ÖTV artış oranına ''sınır'' geldi Araç sahiplerine büyük müjde: Akaryakıtta ÖTV artış oranına ''sınır'' geldi Soğuğu, yağışları, ayazı unutun! Kış günü bahar geliyor... Soğuğu, yağışları, ayazı unutun! Kış günü bahar geliyor... Burası Diyarbakır'ın Kalbi! Binlerce yıllık sır ortaya çıkarılıyor Burası Diyarbakır'ın Kalbi! Binlerce yıllık sır ortaya çıkarılıyor
Acemi sürücü fren yerine gaza basınca ''Şok''a girdi! Acemi sürücü fren yerine gaza basınca ''Şok''a girdi! Trafikte ''emniyet şeridi'' magandası kamerada: Yol vermeyen araca defalarca çarptı Trafikte ''emniyet şeridi'' magandası kamerada: Yol vermeyen araca defalarca çarptı Meğer akın akın gitmiyorlarmış! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı Meğer akın akın gitmiyorlarmış! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı Trafik magandalarının 2025 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu Trafik magandalarının 2025 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu Galatasaray 17 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna kattı Galatasaray 17 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna kattı Şırnak'ta yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi çığın altında kaldı Şırnak'ta yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi çığın altında kaldı Açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı... Ne siz sorun ne biz söyleyelim! Açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı... Ne siz sorun ne biz söyleyelim! 2024'e bir vahşet ile veda ediyoruz: 17 yaşındaki kız çocuğu evinde öldürüldü 2024'e bir vahşet ile veda ediyoruz: 17 yaşındaki kız çocuğu evinde öldürüldü