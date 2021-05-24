  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da çökme paniği: 2 bina boşaltıldı

İstanbul'da çökme paniği: 2 bina boşaltıldı

İstanbul'da çökme paniği: 2 bina boşaltıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir oto yıkamaya ait garajın altında çökme meydana geldi. Çevredeki iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamaya ait garajda öğle saatlerinde çökme meydana geldi.

Olay yerine itfaiye, polis, belediye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mühendisler zemin üzerinde ölçümlerde ve incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından garajın arkasında bulunan 3 katlı ve 5 katlı iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler çöken yere beton doldurarak önlem almaya çalıştı.

Göçük olan yerde daha önceden bir kuyu bulunduğunu söyleyen iş yeri sahibi Murat Yücetürk, "Kuyudan aşağıya muhtemelen su akıntısı oldu. Bu nedenle huni oluştu ve göçme meydana geldi. Mühendisler büyük bir göçük olmadığını ve çevreye bir zararı bulunmadığını söyledi. Tedbir amaçlı binamızı boşalttık ve tüm personelimizi tahliye ettik. Bugün sanırım daha çalışmayacağız. Beton atma işlemi 3-4 saat sürecektir. Daha sonra zemin etüdünün yapılmasının ardından durumu değerlendirecekler" diye konuştu.

DHA

Etiketler ümraniye garaj çökme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
''Tayyip Erdoğan giderse Suriye gibi olacağız''
İşte 17 soruda Biontech aşısı... Kısırlığa neden olur mu?
İmzalar atıldı, Erdoğan duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez...
Yine Taksim yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu
Vali'den ''Erkam Yıldırım'' paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim
Whatsapp kullananlar dikkat: Bir mesajla tüm bilgileriniz ele geçirilebilir
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman süper minisiyle büyüledi
Ümit Özdağ ifade verecek
ABD'den Türkiye'ye papazlı gözdağı