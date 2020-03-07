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  3. 07 Mart 2020 08:08

İstanbul’da Corona virüsü paniği! Bakan Koca’dan açıklama geldi

İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bir hastada Corona virüsü görüldüğü iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddiayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

İstanbul’da Corona virüsü paniği! Bakan Koca’dan açıklama geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

 

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