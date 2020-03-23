SON DAKİKA
ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Mart 2020 09:22

İstanbul'da Covid Kriz Koordinasyon Merkezi kuruldu

Korona virüsünden Türkiye'deki ölüm sayısı 30'a, vaka sayısı 1236'ya yükselirken İstanbul’da, “Covid Kriz Koordinasyon Merkezi” kuruldu.

İstanbul'da Covid Kriz Koordinasyon Merkezi kuruldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu imzasıyla gönderilen yazıda, “Covid’le mücadele kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Covid Kriz Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Komisyon 7/24 saat çalışmakta olup üye bilgileri ve iletişim numaraları aşağıdadır. Malzeme, tıbbi cihaz, acil hasta vb. her türlü sorun, talep bu gruba yazılacaktır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Covid Kriz Koordinasyon Merkezi Komisyonu'nda, İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı görevlendirildi.

Tüm sağlık kurumu yöneticilerinin gerekirse acil durumlarda bu isimleri cep telefonundan aramaları talimatı verildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
virüs , koronavirüs , corona , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM