İstanbul'da Covid Kriz Koordinasyon Merkezi kuruldu

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu imzasıyla gönderilen yazıda, “Covid’le mücadele kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Covid Kriz Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Komisyon 7/24 saat çalışmakta olup üye bilgileri ve iletişim numaraları aşağıdadır. Malzeme, tıbbi cihaz, acil hasta vb. her türlü sorun, talep bu gruba yazılacaktır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Covid Kriz Koordinasyon Merkezi Komisyonu'nda, İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı görevlendirildi.

Tüm sağlık kurumu yöneticilerinin gerekirse acil durumlarda bu isimleri cep telefonundan aramaları talimatı verildi.