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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

DHA

Etiketler istanbul deaş gözaltı
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