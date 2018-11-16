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  3. 16 Kasım 2018 14:46

İstanbul'da DEAŞ operasyonu ! Gözaltılar var

İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu ! Gözaltılar var
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında çatışarak İstanbul'a geldiği belirlenen yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de DEAŞ saflarında çatışan yabancı uyruklu kişilerin İstanbul'a geldikleri yönünde istihbarat aldı. Ekipler alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada terör örgütü üyelerinin kimlikleri ve gizlendikleri adresler belirlendi.  Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri sabah saatlerinde Bağcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Başakşehir'deki adreslere operasyon başlattı. Çoğunluğu Suriyeli, 9 şüpheli gözaltına alındı.

 

DHA

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