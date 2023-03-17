  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 20 gözaltı
Güncelleme:

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik çalışmalarda, çatışmalarda öldürülen örgüt üyelerinin PKK'ya esir düşen eşlerinden kurtarılanların yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden örgüte finansman desteği sağlandığı da tespit edildi. Terör örgütü PKK'nın elindeki esirleri kaçak yollarla Türkiye'ye sokan, çatışma bölgelerine sözde 'Cihat' adı altında savaşmaya gönderdiği örgüt üyelerini Hatay'dan Suriye'ye geçiren ve illegal derneklerle 'Sen de bir esire infak et, erzak giyecek gönder' adı altında para toplayan şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Şüphelilerin kaldıkları tespit edilen 12 adres ve bir derneğe eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 kurusıkıdan bozma ucu açık tabanca, çok sayıda fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve sözde DEAŞ flaması ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Etiketler istanbul deaş gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kahramanmaraş'ta bir deprem daha!
Şanlıurfa'da sel böyle vurdu! Korkunç görüntü ortaya çıktı
Kentsel dönüşüm kredisinde detaylar belli oldu
Uzmanların altın fiyatı için tahminleri açıklandı
Nevşin Mengü ve Fatih Portakal'ın ardından şimdi de Prof. Dr. Özgür Demirtaş...
Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu
Sivassspor - Fiorentina maçında skandal! Sahaya girip, burnunu kırdı
İstanbul'da yıkımı yapılan bina yanındaki apartmanın üstüne çöktü
''Depremlerde kaç öğretmen öldü''; MEB de bilmiyor!
Dolar barajı aştı, altın fiyatlarında yeni rekor