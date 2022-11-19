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İstanbul’da deniz ulaşımı durdu!

İstanbul’da deniz ulaşımı durdu!
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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

Şehir Hatları’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar – Aşiyan, Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.

Etiketler istanbul lodos hava durumu vapur deniz hatları deniz ulaşımı
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