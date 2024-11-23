İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı seferler iptal

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı başladı. İstanbul'u etkisi altına alan yağış nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada- Kınalıada Hattı, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı, 10.35 Eminönü- Anadolu Kavağı gidiş ve 15.00 Anadolu Kavağı- Eminönü dönüş Uzun Boğaz Turu seferleri, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır. İkinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerimizin ise Küçüksu uğraması yapılamayacaktır" denildi.