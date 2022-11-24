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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
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İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da etkili olan lodos deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu ring seferinin yapılamadığı belirtildi.

Etiketler istanbul lodos vapur deniz seferleri
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