İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da etkili olan lodos deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos sebebiyle seferlerde aksama ve iptaller yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu ring seferinin yapılamadığı belirtildi.