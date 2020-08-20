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  3. 20 Ağustos 2020 11:56

İstanbul'da denizde hortum çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy'de yolları göle çeviren yağmur sonrası denizde hortum meydana geldi.

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Güne şiddetli sağanak yağışla başlayan Arnavutköy’de yollar göle döndü. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Meteorolojinin İstanbul’da sağanak yağış uyarılarının ardından bugün sabah saatlerinde Arnavutköy’de sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle birlikte Arnavutköy’ün birçok mahallesinde yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.



DENİZDE HORTUM ÇIKTI
Arnavutköy'de yolları göle çeviren yağmur sonrası denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

İHA

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