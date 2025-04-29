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İstanbul'da depremde hasar gören bina sayısı açıklandı

İstanbul'da depremde hasar gören bina sayısı açıklandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 25 bin 17 binanın incelendiğini, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini duyurdu. 

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

"İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

 

 

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Etiketler istanbul deprem marmara denizi silivri hasar tespit
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