İstanbul'da deri fabrikasında yangın

İstanbul Arnavutköy’de 6 katlı deri imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sardığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Müdahale sırasında itfaiye sepeti ile merdiven arasında sıkışan itfaiye eri yaralandı.

Arnavutköy Haşim İşcan Caddesi’nde bulunan 6 katlı deri imalathanesinin deposunda saat 21.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride çalışanların da olduğu sırada başlayan yangının büyümesi üzerine alevler binayı sardı. Çalışanlar zamanında tahliye edilerek can kaybı önlenirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Müdahale sırasında itfaiye sepeti ile merdiven arasında sıkışan itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.