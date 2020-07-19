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  3. 19 Temmuz 2020 11:33

İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik 15 ilçede düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından sosyal medyada yapılan peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili ülkemizde bulunan hücre yapılanmalarına talimat verildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışma başlatan terör polisi, şüphelilerin yakalanması için 15 ilçede sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.


Bahçelievler, Esenyurt, Çekmeköy, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Güngören, Üsküdar, Sultanbeyli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve av tüfeği kartuşları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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