İstanbul’da dört gözle beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışlar, İstanbul’un yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor.

Yarından itibaren sıcaklıklar ülke genelinde hızlı bir şekilde azalıyor, hafta başından itibaren ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da yer yer etkili olan yağışın öğle saatlerine doğru kesilmesi bekleniyor. Sıcaklık bugün İstanbul'da 3 derece civarında seyredecek.

'Marmara kıyılarında 5-10 cm kar yağabilir'



MGM Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar da kişisel Twitter hesabında İstanbul'da cumartesi öğleden sonra başlayacak karla karışık yağmurun pazar günü yoğun kar yağışına döneceğini söyledi. Uçar, "Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir" dedi.

Öte yandan, kurak geçen sonbahar aylarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün başladı. Kar yağışının hafta sonu etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminine göre; pazar günü kar yağışı İstanbul'da yoğunlaşacak.

Tahminler bu yönde olurken kente ilk kar düştü. Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















