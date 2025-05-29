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İstanbul'da durma eylemi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da durma eylemi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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İstanbul Taksim meydanında "durma eylemi" yapan 18 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

İstanbul Taksim'de dün gece Atatürk Kültür Merkezi karşısında çok sayıda kişi "durma" eylemi yapmaya başladı.

Ancak kısa bir süre sonra "durma" eylemi yapan 18 kişi gözaltına alındı.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, "Gezi eylemleri döneminde 'Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istedi. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar" ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler taksim istanbul durma eylemi duranlar gözaltı
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