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İstanbul'da durmadan yağan yağmur barajları doldurdu

İstanbul'da durmadan yağan yağmur barajları doldurdu
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İstanbul'da 1 gün boyunca etkili olan sağanak yağışla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 31'i aştı.

İstanbul'a dün kuvvetli yağmur barajlara yaradı. Bir günlük yağış barajlara yüzde 6'ya yakın doluluk sağladı. Dün sabah yüzde 25.62 olan doluluk oranı yüzde 31.03'e çıktı.

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda en fazla doluluk oranına sahip baraj yüzde 73.79 ile Elmalı oldu. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 8.86 ile Pabuçdere oldu. 

Bu yıl barajların doluluk oranı yüzde 16 seviyesine kadar gerilemişti. 

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları

Ömerli                                      % 55.02

Elmalı                                      % 73,79

Istrancalar                               % 32.96

Darlık                                       % 45.21

Alibey                                      % 38.59

Terkos                                     % 16.01

Büyükçekmece                        % 16.07

Sazlıdere                                  % 12.85

Kazandere                                % 14.09

Papuçdere                               % 8.86

Etiketler istanbul baraj doluluk oranı iski
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