İstanbul'da duyulan jet sesinin nedeni belli oldu

İstanbullular bugün duydukları savaş uçağı sesiyle gözünü gökyüzüne çevirdi. Jet uçağının sesinin İstanbul Boğazı üzerinde selamlama geçişi yapan Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklardan geldiği öğrenildi.

İstanbul bugün öğle saatlerinde şehirden yükselen savaş uçağı sesiyle yankılandı. Bugünkü etkinlikten habersiz olan bazı İstanbullular endişe yaşarken, sesin sebebi Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının İstanbul Boğazı üzerinde yaptığı uçuştu.

MSB dün yaptığı açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek" demişti.